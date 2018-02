VGP vertaalt stevig dividend in koerssprong

Goedemorgen! We trappen af met de resultaten die Galapagos gisterenavond vrijgaf. Het belangrijkste is de berg cash, die dankzij de forse kapitaalronde op Nasdaq is opgelopen tot 1,15 miljard euro. Dat is een zeer royale buffer, zelfs afgezet tegen de cash burn die in 2017 met 154 miljoen aan de bovenkant van de vork uitkwam en in 2018 zal oplopen tot 220 à 240 miljoen euro omdat de diverse onderzoeken (gelukkig maar) vorderen en dus in een verdere en duurdere klinische testfase komen.

Belangrijker dan de resultaten an sich zal de telefonische conferentie deze middag om 14 uur zijn. En daarbij niet alleen de eeuwige vraag of CEO Onno van de Stolpe van plan is een deel van de royale berg cash te spenderen aan overnames, maar ook of hij zelf kan vermijden een overnamedoelwit te worden.

Galapagos-CEO Onno van de Stolpe erkende vorige maand zelf dat zijn bedrijf kwetsbaarder is geworden voor een overname, nu de Amerikaanse partner Gilead na het verstrijken van het 'niet-aanvalspact' op oudejaar de handen vrij heeft. Van de Stolpe zou naar verluidt werken aan een verdedigingsmuur door een andere farmapartner te zoeken die een minderheidsbelang kan nemen.

Het aandeel Galapagos heeft er een beresterk 2017 op zitten. De biotechnologiegroep haalde in het voorjaar in luttele uren op Wall Street ruim 300 miljoen euro vers geld op, met dank aan het enthousiasme van beleggers over het onderzoek naar zowel reuma als taaislijmziekte, terwijl ook het experimentele longmedicijn zich in de tweede onderzoeksfases beloftevol toonde.