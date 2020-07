Vaccindeal Pfizer zet Dow op winst

Tesla mag zich stilaan opmaken voor een zitje in de invloedrijke brede Wall Street-beursbarometer die de S&P500 is. De pionier in elektrische auto's legde gisteren namelijk voor het vierde kwartaal op rij nettowinst voor, een voorwaarde bij S&P om in de index opgenomen te worden. En dus potentieel een vers koopgolf voor het nu al behoorlijk stratosferisch gewaardeerde aandeel: alleen al de 'Spider' - de populaire tracker die de S&P500 schaduwt - is goed voor 290 miljard dollar beleggersgelden.