Vaccinhoop zet beurzen op winst

Nissan is bij de sterkste stijgers op de beurs van Tokio. Het aandeel surft mee op de voorstelling van de elektrische Nissan Ariya, een compacte SUV waarmee Nissan Tesla naar de kroon wil steken. De SUV vormt een aanvulling op de elektrische stadsauto Nissan Leaf en zal midden volgend jaar op de markt komen, in eerste instantie in Japan, de VS en Canada.