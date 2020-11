Vaccinrally deemstert weg

Het televisiedienstenbedrijf EVS had ook in het derde kwartaal flink last van de coronapandemie. Omdat er minder live-evenementen zijn, boeken de klanten van EVS minder inkomsten en lagere kasstromen. Sommige moeten daarom hun kapitaal versterken. Dit alles resulteert in uitgestelde of geannuleerde investeringen.

De flauwe gang van zaken is duidelijk af te lezen aan het orderboek van EVS. Op 31 oktober had EVS voor 41 miljoen euro aan orders voor 2020 binnen. Dat is 7 procent minder dan op hetzelfde tijdstip van 2019, toen het orderboek 44,3 miljoen euro waard is.

Daarnaast is er nog voor 17,1 miljoen euro aan orders die tot omzet in 2021 en verder moeten leiden. Dat is 10 procent meer dan een jaar geleden. De grote sportevenementen die deze zomer moesten plaatsvinden, werden immers verschoven naar 2021.

EVS snoeit intussen in de kosten, onder meer voor consulting, reizen, marketinguitgaven en bonussen. Ondanks de integratie van Axon sinds begin mei, zullen de kosten jaar op jaar slechts licht toenemen, zegt financieel directeur Yvan Absil in het persbericht. Hij wijst er ook op dat de kaspositie (52,5 miljoen euro eind september) sterk blijft.