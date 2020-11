Vaccinrally last pauze in

Dinsdag komt er wat sleet op de euforie. De Europese beurzen lijken op weg naar winstneming na hun novemberklim. In Azië, waar ze voor het eerst reageren op het vaccinnieuws, is het sentiment dubbel. In China staan healthcare-aandelen in de uitverkoop na het groeiende besef dat het land meer de duimen moet leggen voor de VS op vlak van vaccinontwikkeling. Japan, Hongkong, Zuid-Korea en India noteren wel in het groen, zij het met bescheiden winsten tot 0,5 procent.