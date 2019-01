Verdere remonte in Europa

Het is genoeg geweest met de afkalvende beurskoers van 's werelds grootste brouwer, aldus Deutsche Bank. 'AB InBev is nu het goodkoopste aandeel voor verbruikbare consumentengoederen van de EU.'

Schermvullende weergave AB InBev-CEO Carlos Brito (vooraan rechts) kwam in september op bezoek op de redactie van De Tijd. ©Dieter Telemans

Sinds de piek van eind 2015 is het grootste aandeel van de Brusselse beurs gehalveerd. Maar 2019 wordt het jaar van de comeback, denken de analisten van Deutsche Bank, al voegen ze daar bijna hoorbaar zuchtend 'eindelijk' aan toe.

'De daling van 45 procent sinds oktober 2017 is vooral te wijten aan omstandigheidsfactoren (top down concerns), zoals stijgende obligatierentes, de valutakoersen in opkomende landen en de economische toestand in Brazilië of Argentinië. Na het teleurstellende derde kwartaal maakt men zich ook nog eens zorgen over de fundamentele resultaten van het bedrijf.'

Dat alles maakt dat AB InBev nu de laagste koerswinstverhouding heeft van alle consumer staples - letterlijk niet-duurzame consumentengoederen - in de EU. Ook de beurswaarde gedeeld door de verwachte toekomstige winstgroei is lager dan de rest. 'Dit vinden we amper verdedigbaar,' is het oordeel.

Het koopadvies is dan ook geen verrassing, het bijhorende koersdoel zakt van 89 naar 82 euro maar impliceert nog altijd een stijging van ruim een derde in 2019.

Niet slechter dan concurrentie

Het economisch plaatje oogt ondertussen al wat beter. 'De rente op Amerikaans staatspapier zakte met een half procentpunt sinds november (waardoor ook AB InBev minder rente moet betalen op de nieuwe bedrijfsobligaties in dollar die het nu uitgeeft, red.), het consumentenvertrouwen in Brazilië (een cruciale biermarkt voor de multinational) schiet de hoogte in maar niks daarvan toont zich in de beurskoers van AB InBev.' Volgens de analisten is ook de ergste daling van de opkomende munten achter de rug. De Belgische brouwer verkoopt zijn bier in lokale munt, maar rapporteert in dollar.

'Ondanks alles zal de winstgroei van AB InBev in 2018 en 2019 niet achterblijven op die van andere consumer staples-namen,' verwacht Deutsche Bank. 'In veel markten is de prijszettingsmacht van bierbrouwers groter dan andere categorieën in die sector.' Deutsche maakt de vergelijking met evidente namen als Carlsberg, Diageo of Heineken, maar ook met Nestle, Unilever, Danone, Pernod en zelfs L'Oréal.

De verkochte volumes doen groeien was altijd al het zwakke punt bij AB InBev. Het bedrijf is wel een koning in meer winst halen uit hetzelfde aantal liters gerstenat en aanverwanten. 'Behalve in de VS verwachten we structureel geen verdere daling van de volumes in de kernmarkten Brazilië, Zuid-Afrika en Argentinië. Als die twee eerste stabiliseren is een duurzame volumegroei van 1 procent per jaar haalbaar.' Vorig jaar verkocht het bedrijf 613 miljoen hectoliter verkocht.