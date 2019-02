Verkoopadvies voor Umicore

Alex Stewart van Barclays is een van de zeldzame analisten die nog nooit een koopadvies op Umicore plakte: vandaag zakt het advies opnieuw naar 'verkopen'. Daarmee versterkt hij de trend bij zijn concullega's van de andere banken en beurshuizen om in de afgelopen maanden hun verwachtingen voor de materialengroep met thuisbasis in Hoboken ietwat terug te schroeven.

Het koersdoel, de verwachte beurskoers over 12 maanden, zakt bij Barclays van 46 naar 37 euro. Dat is tot twee cijfers na de komma de slotkoers van maandag. Behalve een dividend verwacht Stewart dus geen return meer van Umicore dit jaar. Het aandeel herstelde in de loop van januari ruim 6 procent nadat er sinds de zomer ruim een derde af was gegaan.