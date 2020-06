Verkoopgolf zwakt af in Azië

Goedemorgen. Wat een bewogen handelsdag was het gisteren! De Europese beurzen lieten gemiddeld 4,5 procent liggen en de Bel20 kreeg een pandoering van bijna 5 procent. In New York was de klap voor de Dow Jones nog groter: -6,9 procent. De S&P500 dook 5,9 procent omlaag en slechts 1 aandeel uit die breed samengestelde index eindigde positief.