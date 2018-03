Verlies op Wall Street, Azië neutraal

Lingeriefabrikant Van de Velde laat vanochtend weten dat het bijna 4.000 eigen aandelen heeft gekocht sinds begin vorige week. Die aandelen zullen niet vernietigd worden, maar dienen om werknemers te verlonen via een optieplan. Het is niet duidelijk of Van de Velde meer aankopen zal doen, al lijkt die kans reëel omwille van het beperkte pakket dat nu is gekocht.