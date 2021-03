Verse Wall Street-records inspireren

Credit Suisse waarschuwt in een trading update dat het mogelijk een last zal moeten boeken voor het kapseizen van Greensill Capital . Een week geleden raakte bekend dat de Brits-Australische specialist in alternatieve financiering was omgevallen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de financiële sector en de staalsector.

Credit Suisse had Greensill Capital vorig jaar ook een bruglening van 140 miljoen dollar toegekend en kreeg daarvan al 50 miljoen dollar terugbetaald. ‘Hoewel deze problemen nog in een vroeg stadium zitten, willen we opmerken dat het mogelijk is dat Credit Suisse een last zal moeten boeken voor deze zaken’, klinkt het.