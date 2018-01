Versnelt de Belgische economie?

Vorige week wonnen de Amerikaanse aandelen gemiddeld meer dan 2 procent, de Europese waarden stabiliseerden. Deze week zijn dit de belangrijkste afspraken voor de beleggers:



1 Versnelt groei Belgische economie?

De Nationale Bank publiceert deze namiddag cijfers over de groei van de Belgische economie in het vierde kwartaal. ING is met een prognose van 0,8 procent erg optimistisch. In het derde kwartaal bedroeg de groei slechts 0,3 procent. De andere grootbanken zijn voorzichtiger. KBC verwacht 0,5 procent groei en Belfius en BNP Paribas Fortis elk 0,4 procent. De economen merken op dat het ondernemersvertrouwen is gestegen dankzij de boomende economie. Ook de binnenlandse vraag zwengelde de motor aan door de stevige jobcreatie en de daarmee gepaard gaande inkomensgroei.



2 Zwaait Yellen af met renteverhoging?

De Amerikaanse centrale bank (Fed) vergadert woensdag voor het laatst onder leiding van voorzitster Janet Yellen. Economen verwachten dat de Federal Reserve de rente stabiel houdt. De Fed wil slechts geleidelijk de rente optrekken en de jongste verhoging dateert pas van december. Economen voorspellen dat de Fed in maart de rente opnieuw zal optrekken. Nieuwe cijfers van de inflatie (maandag) en de arbeidsmarkt (vrijdag) kunnen aangeven of die verwachting realistisch is. Yellen wordt op 3 februari opgevolgd door Jerome Powell.



3 Komt WDP zijn beloftes na?

Op vrijdag publiceert de verhuurder van logistiek vastgoed WDP zijn jaarresultaten. De verwachtingen zijn hooggespannen, want WDP scoort doorgaans nog net iets beter dan de prognoses. De vastgoedgroep timmerde al een indrukwekkend groeiparcours bij elkaar. In het derde kwartaal steeg de winst per aandeel met 3,5 procent op jaarbasis. WDP beloofde toen een dividend van 4,50 euro te zullen betalen, tegenover 4,26 vorig jaar. Om dat te bereiken, zou de bezettingsgraad boven 97 procent moeten liggen en mag de financieringslast niet meer dan 2,5 procent bedragen. Dat is zeker haalbaar.