Verstoorde herstelhoop duwt Aziatische beurzen in de min

Bone Therapeutics meldt in een persbericht dat de rekrutering en behandeling van patiënten in het kader van het fase 3 onderzoek met JTA-004 ter behandeling van osteoarthritis in de knie (knieartrose) rond is. De resultaten over de eerste drie maanden en een opvolgperiode van zes maanden worden verwacht in het derde kwartaal van 2021.