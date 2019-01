Vierde weekwinst op rij in de maak

Genkyotex, vroegere gekend als Genticel, formaliseert de omgekeerde aandelensplitsing die donderdag door de aandeelhouders werd goedgekeurd met een persbericht. Eind februari schuift de komma op in het aantal aandelen: een kleine 78 miljoen stukken worden er plots 7,8 miljoen stukken, die wel 10 keer zoveel waard zijn. 'Deze aanpassing is puur wiskundig en heeft geen impact op de waarde van alle aandelen samen,' benadrukt het persbericht.

De beurswaarde van Genkyotex, beloopt vandaag bijna 81 miljoen euro maar zit al jaren in dalende lijn. In december zakte de koers voor de eerste keer onder 1 euro, waardoor we konden spreken over een centjesaandeel. Die centjesaandelen zijn typisch de speelbal van opportunistische beleggers, omdat het aandeel optisch goedkoop oogt. Wanneer de koers van de ene dag op de andere richting 10 euro zal springen, is het aandeel meteen van dat twijfelachtige imago af.