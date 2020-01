Virusvrees bekoelt, rustige beurzen

Goedemorgen. De Amerikaanse beurzen eindigden gisteren gemengd, maar de indexbewegingen bleven klein. De paniek om het coronavirus is gaan liggen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het te vroeg om van een noodtoestand te spreken. De crisis blijft voorlopig vrij lokaal, ook al duiken ook buiten China steeds meer gevallen op.

Zo werd in Singapore het eerste geval van de 'Wuhangriep' vastgesteld en is het aantal doden opgelopen tot 25. De Aziatische beurzen die open zijn, reageren daar vrij rustig op. Tokio stijgt 0,1 procent, Hongkong 0,15 procent.

In Hongkong is er maar een halve dag handel. Daarna begint het feesten voor het Chinese Nieuwjaar. In China blijven de beurzen nu een week lang dicht. Ook In Seoel is er geen handel.