Virusvrees drukt beurssentiment

Deutsche Telekom rondde gisteren via zijn dochter T-Mobile de overname van Sprint, af goed voor een deal van 26,5 miljard dollar. Volgens CEO Tim Hoettges is nu tijd om meer consolidatie te hebben in Europa. 'Europa is veel te gefragmenteerd. Onze industrie heeft fusies nodig als we naar een superieure infrastructuur willen evolueren en onze voet willen zetten naast de sectorgenoten in de VS en Azië.'