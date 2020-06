Virusvrees houdt beurzen onder de knoet

De Britse brievenpost zal dit jaar verlieslatend zijn en ook bij de internationale pakjesdochter GLS staat de winstgevendheid 'potentieel onder druk'. Het slotdividend over het boekjaar 2019/2020 is al geschrapt, over het lopend boekjaar zal er geen uitkering zijn. De Britse postbode hoopt over het boekjaar 2021/22 weer een dividend te kunnen uitkeren, maar dat is nog niet zeker. Bij een nieuwe herstructurering zullen zo'n 2.000 managers hun jobs verliezen, luidt het.