Goedemorgen. De zorgen over de oplaaiende coronabesmettingen in Europa haalden dinsdag de Amerikaanse beurzen onderuit. De Dow Jones sloot 0,9 procent in de min, de S&P500 verloor 0,8 procent en de Nasdaq 1,1 procent. De dalende olieprijs, ten gevolge van een mogelijke vertraging van het economisch herstel, zette bijkomende druk.