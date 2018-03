Voorzichtig herstel in Azië

1. Slot van het resultatenseizoen

Gewoontegetrouw komen een pak kleinere bedrijven in de laatste week van maart nog op de proppen met hun jaarcijfers, het gros zelfs op de allerlaatste dag: vrijdag 30 maart. Euronext houdt op Goede Vrijdag de poorten gesloten. Het gaat om ondernemingen zoals Fluxys Belgium, Moury Construct, Floridienne en Primus-brouwer Co.Br.Ha (foto). Op zaterdag 31 maart bieden wij u inzicht in alle cijfers, met het volledige resultatenoverzicht van beursgenoteerd België.



2. Hoe waren de feesten voor Floridienne?

Een van de grotere bedrijven die volgende week nog jaarcijfers publiceren, is de agro-, voedings- en chemieholding Floridienne. Het vierde kwartaal is het belangrijkste voor de groep, omdat ze met haar feestvoeding zoals zalm en schelpdieren in december een groot deel van haar omzet realiseert. De chemietak profiteert van de hogere metaalprijzen die de recyclage van batterijen oplevert. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar steeg de brutobedrijfswinst (ebitda) al 27 procent. Duurdere grondstoffen en negatieve wisselkoerseffecten wegen wel op de marges.



3. Stijgt dividend Nationale Bank?

De Nationale Bank publiceert woensdag nabeurs jaarresultaten. Het dividend van de Belgische centrale bank is niet afhankelijk van de winst, maar van de opbrengst van de zogenaamde statutaire beleggingsportefeuille. Dat is een portefeuille van bijna 6 miljard euro, die vooral obligaties omvat. De statutaire portefeuille groeit elk jaar, maar de procentuele opbrengst van de obligaties vermindert naarmate papier met een hoge coupon op vervaldag komt.