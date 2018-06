Voorzichtig herstel in Europa

Analist Marcel Achterberg had een mogelijke herziening van zijn koersdoel aangekondigd na het persbericht voorafgaand aan de 'capital markets day' in Brussel. Hij was vooral onthutst over de lager dan verwachte doelstellingen van het postbedrijf, in het bijzonder voor de periode 2019-2022. Bpost ziet de bedrijfswinst (ebit) in die periode tussen 390 en 440 miljoen euro. Zelfs de bovenkant van die vork was lager dan waarop Achterberg voor 2020 had gerekend.