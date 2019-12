Aramco stijgt 10 procent in voorbeursveiling

Volgens verschillende bronnen zouden de VS die tarieven uitstellen, maar een officiële bevestiging kwam er niet. Mogelijk krijgen we donderdag meer nieuws wanneer president Trump zijn handelsteam ontmoet. De VS en China werken nog steeds aan een tussentijds handelsakkoord, waarbij China meer Amerikaanse landbouwproducten zou kopen en de VS hun importtarieven wat zouden afbouwen.