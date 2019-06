Vrees voor handelsoorlog houdt beurzen in de tang

Goedemorgen! De afgelopen week was een bar slechte beursweek en beterschap lijkt niet direct in zicht. De Aziatische beurzen kleuren vanmorgen bijna over de hele lijn rood. Beleggers vrezen dat een langdurige Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de nieuwe maatregelen die president Trump nu ook tegen Mexico en India heeft aangekondigd de wereldeconomie ernstige schade kunnen toebrengen.

De beurs van Tokio zakt 1,3 procent. De Nikkei 225 is teruggevallen tot zijn laagste peil in vier en een halve maand. Hongkong en Shanghai noteren zowat een half procent lager en Sydney een procent. Alleen Seoel (+1%) gaat de goede kant op.

President Trump, een zelfverklaarde ‘tariff man’, verdedigde in het weekend zijn beleid. Volgens hem trekken bedrijven naar de VS om de importtarieven te omzeilen. Hij zei ook dat het woord tarief prachtig is.

Intussen is duidelijk dat China zich niet zal laten doen. Het land vindt de Amerikaanse eisen in het handelsgeschil 'onaanvaardbaar' en kondigde aan te zullen reageren. Een van de mogelijke pistes is via zeldzame aardmetalen, maar Peking heeft ongetwijfeld nog meer ijzers in het vuur.