WDP krikt winstprognose op

De kwartaalupdate van WDP is er. En de specialist in logistiek vastgoed maakt zijn reputatie als rots in de branding tijdens het pandemiejaar waar. Voor de tweede keer op rij krikt hij de prognose voor 2020 op. De lat ligt nu op een winst per aandeel van 1 euro per aandeel. In augustus voorspelde CEO Joost Uwents een winst 'aan de bovenkant' van de eerder vooropgestelde vork van 0,95 à 1 euro per aandeel.