WDP voert forcing in Duitsland

Het Chinese online-bijlesbureau GSX Techedu heeft 208 miljoen euro opgehaald bij Amerikaanse beleggers. Het Chinese techbedrijf is de op twee na grootste aanbieder van online-bijlessen in de Volksrepubliek.

Het bedrijfje is een vreemde Chinese eend in de bijt op de Amerikaanse beurs, want het technologiebedrijf maakt winst. In het eerste kwartaal rapporteerde de bijlesgever een nettowinst van 17,7 miljoen yuan (2,3 miljoen euro).