Wall Street boekt 51ste record | Chinese beurs in lappenmand

Op de beurs van Hongkong keldert Evergrande New Energy Vehicle met 14,9 procent. Het koersverlies bedroeg even zelfs 22 procent. Het moederbedrijf Evergrande Group, een vastgoedontwikkelaar die in grote moeilijkheden zit, liet weten dat zijn e-autodochter over de eerste jaarhelft een nettoverlies van 4,8 miljard yuan zal lijden.

Evergrande NEV is het meest waardevolle beursgenoteerde actief van Evergrande. Op de piek midden april was het bedrijf ongeveer 87 miljard dollar waard, meer dan Ford Motor en bijna vier keer meer dan Evergrande zelf. Sindsdien verloren de aandelen 92 procent van hun waarde. De autobouwer is het slachtoffer van vrees dat Evergrande activa tegen forse korting van de hand zal moeten doen onder toenemende druk van Peking.

Door een tomeloze expansie heeft Evergrande een schuldenberg van meer dan 300 miljard dollar opgebouwd. De vastgoedontwikkelaar vormt daarmee een bedreiging voor het financieel systeem van China. De Chinese overheid is duidelijk bezorgd en gaf de groep de opdracht haar schuldproblemen op te lossen, maar lijkt niet bereid om te helpen. Het verminderen van de schulden zal vooral moeten gebeuren door activa te verkopen – helaas met korting. Zo was er onlangs sprake van dat het hoofdkwartier in Hongkong de deur zou uitgaan.