Wall Street op zucht van record | Ontex in de kijker

Gisterenavond was er echter een opsteker voor de Ontex-belegger, in het Braziliaanse dagblad Valor Economico. Dat schrijft dat de verkoop van de kwakkelende Braziliaanse tak van Ontex de ontknoping nadert - zakenbank BofA is onder de arm genomen - en één van de potentiêle kopers is ... Drylock, gerund door oud-Ontex-topman Bart Van Malderen met ruggensteun van Sofina.