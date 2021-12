Wall Street pauzeert eindejaarsrally

Het was nipt, maar vlak voor het einde van het jaar heeft Atenor een koper gevonden voor zijn Dacia One-project in het centrum van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Met de deal zegt de vastgoedontwikkelaar zijn belofte in te lossen voor een ruim 50 procent hogere nettowinst over boekjaar 2021, waarmee het onderste lijntje weer in de buurt van het pre-coronapeil van 2019 zou komen.