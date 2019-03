Wall Street plakt überwaardering op Lyft

De commerciële banken kreunen in tegenstelling tot de Nationale Bank al jaren onder de lage rente.

Jarenlang bleef ECB-voorzitter Mario Draghi Oost-Indisch doof voor het gemopper vanuit de Europese banken dat het (sub)zerobeleid de rendabiliteit van het kernmetier ondermijnt. Tot gisteren. Draghi suggereerde dat hij maatregelen overweegt om de neveneffecten te milderen. Die welgemikte quote was goed voor een stevige rally in de Europese banken.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Die rally zette de Bel20 op winst, maar het gros van de Europese beurzen sloot vlak. De autosector, een andere cruciale sector voor de Europese beursindexen, blijft immers in de lappenmand. Een waarschuwing van Infineon, een belangrijk toeleverancier van chips voor de autosector, leert dat het verhoopt herstel in de tweede jaarhelft lang niet zeker is.

Die onrust over de wereldeconomie verklaart ook waarom beleggers op Wall Street gisteren niet euforisch waren over de steeds lagere rente. De tienjaarsrente is naar 2,35 procent gezakt, tegenover 3,25 procent in november.

Afgelopen najaar tobde Wall Street over een Federal Reserve die de renteverhogingen te ver zou drijven, nu maakt het vooruitzicht dat de centraal bankiers mogelijk al dit najaar de rente zullen verlagen beleggers nerveus.