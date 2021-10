Wall Street-record inspireert beurzen

Goedemorgen. Voor het eerst sinds 2 september sloot in New York de toonaangevende S&P500-index nog eens op een nieuw record . Sterke bedrijfsresultaten en positief nieuws rond de strijd tegen het coronavirus lagen aan de basis. Al was het een late rally die de S&P500 de 0,3 procent slotwinst opleverde.

De Aziatische beurzen treden in de voetsporen van de Amerikaanse markten en gaan overwegend licht hoger. Ze krijgen ook aanmoediging van Evergrande Group. De wankele Chinese vastgoedreus heeft eindelijk nog eens een rentebetaling gedaan, meldden Chinese staatsmedia. Bronnen bevestigden aan Reuters en Bloomberg dat het geld enkele dagen voor de deadline van 23 oktober is overgemaakt. Dat zorgt voor opluchting.

We noteren 0,4 procent winst in Hongkong en Tokio, 0,2 procent in Seoel en 0,1 procent in Shanghai en Sydney.