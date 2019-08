Wall Street rendeert meer dan langstlopende obligatie

Zoals interim-CEO Pierre De Muelenaere in februari al had aangegeven, was de eerste jaarhelft van EVS zwak. De omzet van de Luikse specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving kromp 7 procent naar 41 miljoen euro. Dat is min of meer in lijn met de 40,9 miljoen euro waar beurshuis KBC Securities op rekende.

Exclusief de grote huurcontracten die EVS in de eerste helft boekte voor de Olympische Winterspelen en het WK voetbal in Rusland, steeg de omzet echter 12 procent. De Muelenaere handhaaft de prognose voor een omzet van 100 à 120 miljoen over heel 2019, wat dus gelet op het feit dat de teller halverwege op 41 miljoen stokte een stevige spurt impliceert.

Hij wijst op een goed gevuld orderboek en het contract van 8 miljoen dollar dat de Luikenaars eind vorige week aankondigden met het grote Amerikaanse productiehuis NEP. Een contract dat een belangrijke referentie kan worden voor de jongste generatie beeldservers voor live-videoproductie van EVS, XT-VIA.

In afwachting dat de groeimotor aanslaat, let EVS opvallend hard op de kleintjes. De technologiegroep knipte over de eerste jaarhelft 7 procent van de kosten weg. Wat meteen een hefboom zette op de bedrijfswinst: die steeg met bijna de helft tot 3,4 miljoen euro, een stuk meer dan analisten verwachten. De winstmarge steeg met 3 procentpunt naar 8,3 procent.

'We verwachten nu dat onze kosten over heel 2019 stabiel zullen evolueren', zegt financieel directeur Yvan Absil. Daarmee is hij optimistischer dan bij de kwartaalupdate in mei, toen er nog een beperkte toename van de kosten met 2 procent naar voor werd geschoven. De Muelenaere startte de kostenbesparingen in de tweede helft van 2018, zodat de vergelijkingsbasis in de tweede jaarhelft moeilijker ligt dan over de eerste.