Wall Street viert 'Fourth of July' met record

De Amerikaanse Bentley Mills-topman Jim Harley komt in het managementcomité, net als nieuwkomer Oliver Forberich. Deze laatste stapt over van streekgenoot Bekaert - waar hij hoofd marketing was - en wordt algemeen directeur van Balta Carpets.

Ragoucy voert om kosten te besparen een herstructureringsprogramma (NEXT) door. Balta trok in juni 2017 naar de Brusselse beurs tegen 13,25 euro per aandeel en is intussen door een serie waarschuwingen 80 procent van zijn waarde kwijtgespeeld.