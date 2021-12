Wall Street viert kerst met 68ste record van 2021

Even voor alle duidelijkheid meegeven dat Wall Street vandaag gesloten is ter compensatie van Kerstmis die op een zaterdag valt. Euronext en Londen zijn wel nog een halve dag open. Tegen 14 uur kan iedereen aan de kerstdis starten zonder koersen te moeten checken.

Opvallend op de handelskalender van Wall Street: in New York is er niet alleen vrijdag traditiegetrouw een hele dag handel met oudjaar, maar is er ook geen compensatie voor het feit dat nieuwsjaardag op een zaterdag valt. Dit in contrast met Londen, waar traders op maandag én dinsdag vakantie genieten omdat kerst en tweede kerst (Boxing Day) uitzonderlijk beide in het weekend vallen.