Handelsoorlog barst los, beurzen hoger

Om 14.30 uur staat vandaag het maandelijkse banenrapport gepland in de VS. Dat maakt duidelijk hoe sterk de Amerikaanse economie is en of de Amerikaanse werknemers kunnen profiteren van die sterke economie. De verwachting is dat er 195.000 banen zijn bijgecreëerd in juni en dat de werkloosheidsgraad stabiel blijft op 3,8 procent.