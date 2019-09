Waterland en Baltisse, verenigd in Holdco, hebben vrijdag een belang van 7,25 procent in Fagron verkocht aan een 'institutionele investeerder'. De aandelen werden verkocht tegen 16,2 euro per stuk. Waterland en Baltisse strijken door de transactie 84,42 miljoen euro. Ze behouden een gezamenlijk belang van 12,98 procent. Deze aandelen mogen niet verkocht worden voor 4 oktober 2019, in het kader van een zogeheten lock-up regeling.