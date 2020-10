Wegebbende stimulushoop weegt op beurzen

Het Zwitserse farmaconcern Roche zag de omzet in het derde kwartaal met 1 procent toenemen. Dat is meteen ook de omzetstijging over de eerste negen maanden van het jaar. In het eerste kwartaal kende Roche nog een groei van 7 procent, waarna een coronagerelateerde omzetkrimp volgde in het tweede kwartaal. De stabilisatie in het derde kwartaal is mede het gevolg van het groeiend aantal Covid19-tests.