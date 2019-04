Goedemorgen. Slack, de specialist in zakelijke chatberichten, wil in juni of juli naar de New York Stock Exchange (NYSE). Dat bericht The Wall Street Journal. De groep uit San Francisco kiest net als Spotify vorig jaar, voor een directe notering. Bij een directe notering werkt de beursnieuwkomer niet samen met begeleidende bankiers, er wordt geen vers geld opgehaald en er is geen introductieprijs.