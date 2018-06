Wie komt deze week in de Bel20?

We zijn vertrokken voor een nieuwe week.

De beurzen konden vrijdag een zeer bewogen week met stevige winst afronden. Op de Brusselse beurs boekte de Bel20 1,2 procent herstel. Waarmee het verlies op weekbasis exact gehalveerd werd, tot eveneens 1,2 procent.



Beleggers putten moed uit de verrassende beëdiging van een Italiaanse regering, waarmee de crisis in de derde economie van de eurozone minstens even bezworen lijkt. En daar kwam nog een sterk Amerikaans banenrapport bij, wat onderstreept dat de grootste economie van de wereld ook na negen jaar expansie tegen een stevig tempo blijft groeien.



Potentieel kunnen de beurzen zo de komende vijfdaagse in iets rustiger vaarwater komen. Al is de eerstvolgende crisis in het huidige volatiele klimaat niet meer dan één tweet ver. Behoudens onvoorziene omstandigheden, zijn dit de belangrijkste 'geplande' beleggersafspraken.

1. Wie komt in de Bel20 ?

Ten laatste op woensdag 6 juni maakt Euronext Brussel bekend wie de opvolger van Ablynx in de Bel20 wordt. Het gaat tussen Melexis en Argenx. De beslissing wordt genomen op basis van de slotkoersen van 25 mei.



Melexis heeft veruit de grootste beurswaarde, maar slechts de helft van de aandelen is vrij verhandelbaar. Argenx heeft bijgevolg een grotere vrije beurswaarde dan Melexis. Maar Melexis wordt dan weer meer verhandeld dan Argenx (volgens de Euronext-definitie: beursomzet in verhouding tot de vrije beurswaarde).

2. Maakt Greenyard winst?