Winst op Aziatische beurzen

Het is nog maar eens een belangrijke week voor de brexit.

Morgen (dinsdag) begint de drietrapsraket met een stemming in het Britse parlement over het al dan niet accepteren van premier Theresa May’s deal.

Wanneer deze deal door het Britse parlement wordt afgewezen, moeten de parlementariërs woensdag laten weten of ze zonder deal de Europese Unie uit willen. In dat geval is er sprake van een harde brexit, het schadelijkste scenario voor de economieën van EU-landen en het VK zelf.