Wissel aan de top bij MDxHealth

Goedemorgen! Het meest opmerkelijke nieuws vanochtend komt van MDxHealth . Het aandeel van de Luikse specialist in moleculaire diagnostica – in het bijzonder om prostaatkanker op te sporen – staat al een hele tijd onder druk en belandde een week geleden op een dieptepunt. MDxHealth stuurde in januari een omzetwaarschuwing uit. De prostaatkankertest ConfirmMDx, die meer dan 90 procent van de groepsomzet opbrengt, is het probleem.

Nu grijpt MDxHealth in met een wissel aan de top. CEO Jan Groen geeft per direct de fakkel door aan Michael K. McGarrity, die meteen ook een zitje krijgt in de raad van bestuur. McGarrity heeft 25 jaar ervaring in de gezondheidszorgsector en was tot voor kort de CEO van Sterilis Medical. Voorheen leidde hij Nanosphere, een moleculairediagnosebedrijf dat in 2016 werd overgenomen door Luminex.