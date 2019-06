Woorden van Powell galmen na in Azië

Francisco Blanch, de grondstoffenstrateeg van Bank of America Merrill Lynch, schetst in een rapport een scenario waarbij de olieprijs ruim kan halveren tot 30 dollar per vat.

'Trump kan de tarieven op de restererende 300 miljard dollar aan Chinese invoer verhogen na een vruchteloze ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top dit weekend in Osaka. Hierop zouden de Chinezen de yuan kunnen laten devalueren, waardoor de olieprijs in yuan fors duurder wordt en de vraag afneemt. Tegelijk zou China kunnen beslissen om de Amerikaanse sancties tegen Iran te negeren en om de invoer van Iraanse olie te hervatten.'

Conclusie volgens Blanch: '2 miljoen vaten per dag extra olie en een daling van de vraag creëert een scenario van een olieprijs van 30 dollar.' Voor alle duidelijkheid: het basisscenario van Bank of America is een olieprijs van 63 dollar in de tweede jaarhelft, maar bovenstaand scenario is volgens Blanch hoewel onwaarschijnlijk 'zeker niet gek'.