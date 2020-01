'Wuhan kan de pauze zijn die de beurzen nodig hadden'

Goedemorgen! We starten met een blik op het Verre Oosten. Daar zijn bijna alle beurzen dicht voor het Chinese nieuwjaar. In Japan is er wel handel en daar kijkt de beurs van Tokio tegen verlies aan, onder aanvoering van retailers als Fast Retailing (Uniqlo). Die staat onder druk door de zorgen over de impact van het coronavirus in China.