Zomerrally gaat versnelling hoger

De Duitse online fashionspeler Zalando zag de omzet in de eerste jaarhelft met 19,6 procent aandikken tot 3,56 miljard euro. Hierop realiseerde Zalando een bedrijfswinst van 113,3 miljoen euro, of een marge van 3,2 procent. Vorig jaar lag de ebitmarge op 3,6 procent. 'Behalve in maart, groeiden we sterk en rendabel tussen januari en juni', klinkt het. In het tweede kwartaal lag de omzetgroei op 27,4 procent.