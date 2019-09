Zwak Chinees cijfer beroert beurzen meer dan olieprijs

De Aziatische beurzen blijven al bij al vrij rustig onder de opverende olieprijs. Ze hebben meer ook voor zwakke cijfers over de Chinese industriële productie. Die groeide in augustus met 4,4 procent jaar op jaar. Dat is trager dan in juli (+4,8%) en onder de verwachting van economen (+5,2% volgens Reuters). De groei van 4,4 procent is bovendien de traagste in 17,5 jaar. Een teken dat de Chinese economie erg zwak blijft door de handelsoorlog met de VS en een zwakke binnenlandse vraag.