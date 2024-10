Argenx boekt sterke groei | AB InBev koopt eigen aandelen in

We trappen af met een blik op Wall Street . Daar sloot Dow én Nasdaq broederlijk lager af, mede door een set kwartaalresultaten die niet echt kon overtuigen. De grootste negatieve verrassing was Eli Lilly . De farmareus kon tot nog toe profiteren van de boomende vraag naar obesitasmiddel Zepbound, maar moest samen met het rapport over het derde kwartaal verrassend de jaarprognose verlagen.

Het is een van de drukste beursweken van het jaar, met de resultaten van vijf Wall Street-kleppers en de cijfers in eigen land van Melexis, AB InBev en Argenx. Om 12 uur houden we onze marktenchat. U kan via deze link uw vraag nu al stellen, we proberen zoals steeds naar best vermogen op zoveel mogelijk vragen een antwoord te formuleren.