Zoals dezer dagen wel vaker nodig is, kijken we even naar de beurs van Tokio. Daar heeft de nieuwe beleggersheld Shinichi Uchida , de vicegouverneur van de centrale bank, beleggers weten te sussen met de boodschap dat er niet halsoverkop extra renteverhogingen zullen komen: de Nikkei noteert bij de lunchpauze zelfs grosso modo stabiel.

Stabiel is niet het woord voor Shiseido. De cosmeticareus was in zijn halfjaarrapport de jongste in de reeks bedrijven die waarschuwt voor een Chinese consument die op de kleintjes let. Resultaat: een koersval van 15 procent.