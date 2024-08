Nikkei boekt fors herstel | Fanmail voor Argenx

Analist Charles Pitman had de biotechgroep in december vorig jaar van de kooplijst gehaald, na een dubbele opdoffer rond het onderzoek. Maar intussen heeft Argenx een belangrijk deel van de twijfel weer weggenomen: goudhaantje Vyvgart slaagde in juni in een vers Amerikaanse examen en het jongste kwartaalrapport deed twijfel over afzwakkende groei verstommen.