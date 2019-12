CEO Talks: Stel uw vraag aan Marnix Galle (Immobel)

Het is nu ruim vijf jaar geleden dat Marnix Galle een belang van bijna 30 procent in de vastgoedontwikkelaar Immobel kocht van de familie Bruckner. Galle betaalde met zijn vastgoedonderneming Allfin 44,70 euro per aandeel. Vandaag noteert het aandeel zowat de helft hoger.

In 2016 fuseerde Galle Allfin met Immobel. De fusie moest van Immobel - dat al sinds 1863 op de Brusselse beurs noteert - een minder wispelturig en rendabeler bedrijf maken. Allfin vulde met zijn vele residentiële projecten in binnen- en buitenland de grote kantoorontwikkelingen van Immobel in België, Luxemburg en Polen aan. De cijfers tonen dat die duale strategie werkt. In de eerste helft van 2019 lag de winst al hoger dan in het volledige recordjaar 2018.