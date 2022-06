Welkom op de marktenchat met redacteur Kurt Vansteeland. We beginnen vrijdag om 12 uur. U kunt nu al vragen stellen. Bijvoorbeeld over Umicore, dat 1 miljard aan beurswaarde verloor bij de aankondiging van 5 miljard aan investeringen, of over Proximus, dat bij de plotse verschijning van een Roemeense rivaal naar een dieptepunt zakte.