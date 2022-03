Marktenchat | Waarom stijgen de beurzen?

Welkom op de wekelijkse chat met marktenredacteur Kurt Vansteeland. Hoe valt de beursrally te rijmen met de oorlog in Oekraïne en met een opvallend strenge Amerikaanse centrale bank, vragen we ons af. Plus een round-up van het cijferseizoen. We beginnen vrijdag om 12 uur. U kunt nu al vragen stellen.