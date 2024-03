Biotalys schiet bijna vijfde hoger na Deense deal

Het Gentse gewasbeschermingsbedrijf Biotalys is een partnerschap voor de lange termijn aangegaan met Novonesis . De twee bedrijven willen gezamenlijk de biologische gewasbeschermer Evoca NG tot het eindstadium ontwikkelen en het productieproces op punt stellen. Het aandeel veert in de namiddag 18 procent op.

Novonesis zal de wereldwijde productiepartner van Biotalys worden voor Evoca NG, de nieuwe versie van het gelijknamige gewasbeschermingsmiddel. Om de productie aan te kunnen zal de Deense speler investeren in de productiecapaciteit.

KBC Securities-analist Guy Sips is te spreken over de samenwerking. 'De leiderschapsrol van Novonesis in fermentatie voegt niet alleen waarde toe voor de veelbelovende agrobody-technologie van Biotalys. De samenwerking lijkt ook een belangrijke stap voorwaarts voor Biotalys omdat ze de fundering legt voor toekomstige commerciële lanceringen van het Agrobody 2.0-technologieplatform.'