Deze ‘AI-kooptips’ vielen op de VFB-beleggershappening

Tijdens het slotdebat brachten verschillende beursexperts een lijstje met tips mee. ‘Sofina is een verdoken AI-speler op de Brusselse beurs’, klonk het.

We hadden ons voorgenomen om tijdens het traditionele slotdebat op de jaarlijkse happening van de Vlaamse beleggersfederatie VFB met de favoriete aandelen bij te houden hoeveel keer de woorden AI of articifiële intelligentie zouden vallen. We gaven het na enkele minuten op. ‘AI is the name of the game en dat zal nog een hele tijd zo blijven’, zo vatte Rudy De Groodt van BNP Paribas Fortis Private Banking het samen.

Wij denken dat 2024 het jaar van de wederopstanding wordt voor Sofina. Rudy De Groodt analist BNP Paribas Fortis

‘De holding Sofina is een verdoken AI-speler op de Brusselse beurs. Daar wordt te weinig bij stilgestaan. De portfolio van Sofina staat bol van AI, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. En de holding noteert tegen een korting van 26 procent’, vervolgde De Groodt. ‘Wij denken dat 2024 het jaar van de wederopstanding wordt voor Sofina.’

D'Ieteren

Een gelijkaardige korting ziet De Groodt bij D’Ieteren . ‘Kroonjuweel Belron blijft nog jaren een belangrijke bron van waardecreatie voor D’Ieteren met dank aan de herkalibratie van autoruiten (ADAS). En op termijn mogen we de beursgang van Belron verwachten’. De Groodt schat de korting van D’Ieteren tegenover zijn intrinsieke waarde op 25 procent.

Ook Felix Demaeght, technologiespecialist bij Candriam, had het over articifiële intelligentie. ‘We zien AI niet als een hype maar als een opportuniteit op lange termijn’, klonk het. ‘Het zorgt voor investeringen in infrastructuur en voor de uitrol van nieuwe hardware.’ Hij noemt Microsoft als voorbeeld. ‘Geen originele naam, maar we kunnen er moeilijk buiten. Mocht de toepassingen van AI accelereren, dan is Microsoft een van de eerste met producten om daarvan te profiteren.’

Warren Buffett

Analist Bram Vanhevel van Leleux AB speurt naar bedrijven die financieel sterk zijn en over mooie groeiperspectieven beschikken, en komt onder meer uit bij Adobe . ‘Adobe heeft toepassingen van generatieve AI ontwikkeld. Firefly is een algoritme dat nieuwe, originele afbeeldingen kan creëren. Binnenkort mogen we ook toepassingen verwachten voor videobeelden’, zegt Vanhevel. De expert heeft ook een boontje voor Berkshire Hathaway , het vehikel van Warren Buffett, die op 30 augustus 94 jaar wordt. ‘De holding blijft ook na zijn dood overeind. Het overlijden van Charlie Munger eind vorig jaar had geen impact op de koers. Met Berkshire koop je met één muisklik meteen een hele portefeuille, waarvan de kern bestaat uit verzekeringsmaatschappijen.’

Franse luxe

Geert Campaert van Dierickx Leys Private Bank hield een betoog voor de Franse luxegroep LVMH en de Nederlandse chipmachinekoning ASML . ‘LVMH noteert tegen 25 keer de winst. Dat is niet weinig, maar voor LVMH mag je wel wat meer betalen. De voorbije week kreeg de luxesector een klap door de omzetwaarschuwing van Kering wegens de slabakkende Gucci-verkopen in China. Mogelijk kan dat de komende weken de sector nog wat verder onder druk zetten en kan je LVMH nog wat goedkoper op de kop tikken.’ Campaert zei verder dat ASML op dit moment geen enkele concurrent heeft die kan wat ASML kan. ‘Dit jaar wordt voor ASML een overgangsjaar. Maar op basis van het goed gevulde orderboek kunnen we verwachten dat de winst volgend jaar 40 à 50 procent kan stijgen. Op die basis noteert ASML tegen 30 keer verwachte de winst. Dat noemen we kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs.’

Voor mij moet in elke portefeuille een cybersecurity-bedrijf zitten. Quirien Lemey Technologie-specialist

Technologiespecialist Quirien Lemey vroeg aandacht voor de expert in chipdesign Synopsys . ‘Ik heb Synopsys vergeleken met Lotus Bakeries . De marges zijn hoger, de groei ligt hoger en de waardering is lager.’ De VFB-happening werd afgesloten door een receptie met Duvel. Lemey: ‘Duvel werd onlangs getroffen door een cyberaanval. Voor mij moet in elke portefeuille een cybersecurity-bedrijf zitten. Varonis is gespecialiseerd in databeveiliging. Veel bedrijven weten niet eens dat ze gehackt zijn. Varonis brengt voor bedrijven in kaart wie welke data heeft gezien.’ Varonis kent ook een boost dankzij AI. ‘ ‘Voor de beveiliging van zijn Copilot AI-aanbod, ging Microsoft in zee met Varonis.’